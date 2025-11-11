Мощная и неуязвимая: чем уникальна ракета «Буревестник» и почему ее называют оружием Судного дня

Россия в конце октября объявила об успешном завершении испытаний «Буревестника» — первой в мире межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. У ряда западных стран разработка вызвала тревогу. В США ракету окрестили «маленьким летающим Чернобылем». Что это за новейшее оружие, чем оно уникально, как создавалось и какой у него принцип действия — в материале «Газеты.Ru».

Что известно о «Буревестнике»: история разработки

«Буревестник» индекс ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) — 9М730, кодовое обозначения НАТО — SSC-X-9 Skyfall — межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.

Разработка «Буревестника» началась в 2002 году после того, как США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Это решение подтолкнуло Россию искать новые пути поддержания военно-стратегического паритета.

В марте 2018 года во время оглашения послания президента России Федеральному Собранию были продемонстрированы кадры успешного испытания нового вооружения. «Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — отметил тогда президент.

По итогам голосования на сайте Минобороны для новой ракеты выбрано название «Буревестник».

Кстати В 1960-х года в Соединенных Штатах создали схожую ракету с ядерным двигателем – SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile — низковысотная сверхзвуковая управляемая ракета), проект известен под названием «Плутон». Но из-за технологических сложностей, экологических и политических рисков проект был закрыт.

В США уже был «Буревестник» с ядерным двигателем. Почему от него отказались? В начале ноября 2025 года Россия сообщила об успешных испытаниях «Буревестника» —... 11 ноября 15:24

21 октября 2025 года был успешно проведен решающий испытательный полет. По заявлению главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, ракета преодолела 14 тысяч км примерно за 15 часов, что, по его словам, не является пределом. Было объявлено об успешном завершении испытаний ракеты «Буревестник».

close Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», кадр из видео Минобороны Министерство обороны России/РИА Новости

В День народного единства, 4 ноября 2025 года, Владимир Путин наградил в Кремле создателей крылатой ракеты. «Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать на весь ХХI век», — сказал президент, обращаясь к разработчикам «Буревестника».

Также он отметил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели. Президент подчеркнул: для запуска созданных сверхмалых ядерных реакторов требуются секунды, тогда как время запуска обычных реакторов измеряется в часах и даже сутках.

По данным издания «Военное обозрение», разработку ведет ОКБ «Новатор» (Екатеринбург). Характеристики крылатой ракеты остаются засекреченными. Однако об особенностях этого вида оружия российские СМИ писали еще несколько лет назад со ссылкой на военных экспертов и собственные источники.

Технические характеристики «Буревестника»

Главная особенность «Буревестника» — это наличие малогабаритной энергетической ядерной установки, которая позволяет ракете длительное время находиться в полете. Воздух, проходя через ядерный реактор, нагревается, образуется реактивная струя. При этом двигатель не оставляет грязного следа в атмосфере. Кроме того, ракета может атаковать цели с любого направления.

Параметры ракетной системы:

Тип двигателя представляет собой ядерную энергетическую установку, снабженную ядерной боевой частью;

Дальность полета «Буревестника»: превышает 20 тысяч км;

Скорость полета: до 1300 км/час, дозвуковая или околозвуковая;

Профиль полета: маловысотный, до 100 м; с учетом траектории полета, маневрирования это позволяет ракете преодолевать рубежи систем ПВО и ПРО.

Габариты: длина на старте — 12 м (со стартовым ускорителем), в полете — 9 м.

close Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», кадр из видео Минобороны Министерство обороны России/РИА Новости

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, сравнивать «Буревестник» с западными аналогами нет смысла, ведь российская крылатая ракета имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Крылатая ракета с ядерным двигателем может очень долго находиться в воздухе и преодолевать благодаря этому неограниченные расстояния. Ядерный двигатель работает продолжительное время, более пяти лет. Это и дает преимущество «Буревестнику», делает его неуловимым Виктор Литовкин Военный эксперт

Эксперт отметил, что сбить «Буревестник» практически невозможно. «У расхваленной американской системы ПВО Patriot есть мертвая зона от земли до высоты в 100 метров. Наш «Буревестник» способен работать на сверхмалой высоте, именно в том диапазоне, в котором Patriot не видит целей», — подчеркнул Виктор Литовкин.

Теоретически «Буревестник» располагает почти неограниченной дальностью полета. Это отличает данную разработку от большинства других крылатых ракет, которые имеют ограниченный запас хода. «Буревестник» может преодолевать десятки тысяч километров и менять маршрут, приближаясь к необходимой цели.

Почему «Буревестник» называют оружием Судного дня

Информация об успешных запусках «Буревестника» широко распространилась в СМИ и интернете. Многие назвали новую российскую ракету «оружием Судного дня», применение которого возможно только в случае глобальной ядерной войны.

«Летающий Чернобыль»: как в мире отреагировали на испытания новой ракеты «Буревестник» Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник»... 27 октября 23:09

Действительно, ядерный заряд ракеты обладает огромной разрушительной силой. Высокая точность, маневренность, неограниченная дальность, сложная траектория полета и многие другие параметры делают ее практически неуязвимой. Применение такого оружия способно привести к катастрофе мирового масштаба.

Также речь может идти о рисках для экологической безопасности. Они возрастают многократно, ведь ракета не только несет ядерную боеголовку, но и содержит ядерное топливо.

Поэтому использование настолько смертоносного оружия оправдано только в условиях начавшегося ядерного конфликта.

При этом Россия неоднократно заявляла, что разработка таких систем, как «Буревестник», это вынужденная мера в ответ на дестабилизирующие действия НАТО.

Преимущества «Буревестника»

Большая дальность «Буревестника» означает, что запуск крылатой ракеты возможен без задействования самолетов или подводных лодок. Для размещения и базирования этого оружия подходят подземные или наземные комплексы.

К примеру, дальность американских «Томагавков» ограничивается 2500 км. В то время как «Буревестник» имеет неограниченную дальность полета благодаря ядерному двигателю. На последних испытаниях ракета пролетела 14 тысяч км, что значительно выше американского показателя.

Что касается «Томагавков», то это оружие многократно применялось и, в отличие от «Буревестника», уже состоит на вооружении армии США. По данным компании-производителя Raytheon, ракеты «Томагавк» использовались в боевых условиях более 2350 раз, при этом более половины пусков было во время проведения операции в Ираке.

close Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Министерство обороны РФ/РИА Новости

Перспективы принятия «Буревестника» на вооружение

Российский президент поручил подготовить необходимую инфраструктуру для размещения крылатой ракеты в войсках.

«Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, это понятно, нужно все регламенты осуществить», — сказал Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.

Как скоро это произойдет — зависит от ряда факторов, в частности от дальнейших решений руководства страны.

Перспективы принятия «Буревестника» на боевое дежурство оценил в разговоре с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Раз испытания прошли успешно, значит, нет проблем и для того, чтобы поставить «Буревестник» на вооружение российской армии. По опыту, все бюрократические проволочки – а они, к сожалению, все еще есть и в этой отрасли – можно пройти за год-полтора. Получается, можно ориентироваться на 2027 год, вряд ли позднее. Алексей Журавлев Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Депутат назвал «Буревестник» оружием «принципиально нового класса». «Ракета обладает ядерным двигателем, а значит, лететь может практически неограниченное количество времени, обманывая вражеские системы ПВО, стелясь по рельефу местности. Не зря же говорят, что сбить такую ракету невозможно, по крайней мере, существующими ныне средствами», — подчеркнул Журавлев.

Появление столь мощного оружия серьезно влияет на стратегический баланс сил между мировыми державами, вынуждая государства пересмотреть подходы к оборонной стратегии. Это ставит перед мировым сообществом новые вызовы и требует долгосрочных договоренностей.