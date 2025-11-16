В НАТО выразили опасения из-за обновленного ядерного арсенала России

В НАТО посчитали новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» серьезной угрозой безопасности. Об этом сообщает Bild со ссылкой на отчет блока.

В публикации отмечается, что Россия завершила модернизацию ядерного арсенала. Теперь в распоряжении Москвы есть несколько обновленных видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности.

В документе выражены опасения ракетами «Буревестник», которые уже готовы к развертыванию. В НАТО считают, что они представляют опасность потому, что обладают высокой маневренностью, а также развивают скорость до 900 километров в час.

Россия в конце октября объявила об успешном завершении испытаний «Буревестника» — первой в мире крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. У ряда западных стран разработка вызвала тревогу. В США ракету окрестили «маленьким летающим Чернобылем». Что это за новейшее оружие, чем оно уникально, как создавалось и какой у него принцип действия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков оценил создателей «Буревестника» и «Посейдона».