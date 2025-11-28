На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пленный украинский военный назвал число дезертиров в ВСУ с начала СВО

Пленный боец ВСУ: за время СВО дезертировали 100–200 тысяч украинских военных
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Сотни тысяч украинских солдат дезертировали с начала конфликта. Об этом сообщил ТАСС солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Садовей, который сдался в плен российским военнослужащим.

«Много сбегают. Около 100–200 тысяч людей, может, и того больше. Ушли в «самоволку» (самовольное оставление части. — прим. ред.)», — сказал он.

9 ноября корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежали 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тысяч.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 до 18 тысяч дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в зоне боевых действий в октябре.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами