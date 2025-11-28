Сотни тысяч украинских солдат дезертировали с начала конфликта. Об этом сообщил ТАСС солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Садовей, который сдался в плен российским военнослужащим.

«Много сбегают. Около 100–200 тысяч людей, может, и того больше. Ушли в «самоволку» (самовольное оставление части. — прим. ред.)», — сказал он.

9 ноября корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежали 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тысяч.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 до 18 тысяч дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в зоне боевых действий в октябре.