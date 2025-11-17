Украинский военнослужащий во время телемарафона предложил в качестве борьбы с дезертирством в рядах ВСУ чипировать мобилизованных, как собак. Трансляцию вел телеканал «Киев 24».

«В 21 веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» — задался вопросом военный.

По его словам, дезертира потом можно было бы найти по GPS и вернуть на фронт.

В начале ноября корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежало 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тыс.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, данные Генпрокуратуры Украины свидетельствуют о том, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 тыс. до 18 тыс. дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тыс. уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

