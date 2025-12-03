Киев ужесточил меры контроля для предотвращения мятежей и сохранения дисциплины в рядах Вооруженных сил Украины, где фиксируется падение боевого духа. Об этом сообщил заместитель главы пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.

По его словам, длительные боевые действия привели к значительному ухудшению морально-психологического состояния украинских военнослужащих. Это приводит к массовым отказам от выполнения приказов и росту случаев самовольного оставления позиций, особенно среди принудительно мобилизованных, которые не хотят рисковать жизнью ради интересов киевских властей, отметил Лисняк.

«В связи с кризисом военное руководство Украины ужесточило меры по пресечению нарушений уставных правил, включая силовое подавление попыток вооруженного мятежа», — сказал он.

Лисняк добавил, что мобилизованные в ВСУ нередко проявляют агрессию по отношению к командирам, угрожая применением оружия.

В октябре украинский офицер рассказал изданию El País, что в рядах ВСУ регулярно происходят массовые бунты. По его словам, военнослужащие устроили массовый мятеж в городе Курахово и отказались выполнять требования командования, после чего их перевели в Сумскую область. Кроме того, офицер вспомнил случай, когда 100 бойцов ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до того, как российская армия взяла город под контроль.

Ранее российские военные выбили ВСУ из Волчанска в Харьковской области.