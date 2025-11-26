В сирийском Идлибе произошел взрыв

Syria TV: на складе в Идлибе произошел взрыв

Девять человек пострадали при взрыве на складе в сирийском Идлибе. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

На месте работают сотрудники профильных ведомств, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия. Пострадавшие госпитализированы.

Известно также, что еще пятерых пострадавших не удалось спасти.

В середине ноября по столице Сирии был нанесен ракетный удар, произведенный с передвижной платформы. Как пишут «Известия», характер атаки указывает на неопределенность как сторон, причастных к наведению, так и примененного оборудования. В результате взрыва пострадала женщина.

В середине августа сирийские власти попросили Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля. До смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля.

Ранее сообщалось, что Сирия обсуждает с Россией пересмотр соглашений о военных базах.