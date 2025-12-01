На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп похвалил работу новых сирийских властей

Трамп заявил, что рассчитывает на мирное сосуществование Сирии с Израилем
close
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп положительно оценил работу сирийских властей и заявил, что рассчитывает на мирное сосуществование Сирии с Израилем. Об этом он написал в Truth Social.

«США очень довольны результатами упорной и решительной работы властей в Сирии. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что власти Сирии продолжат делать задуманное», — написал он.

По словам Трампа, новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа упорно работает над тем, чтобы наладить дипломатические отношения с Израилем.

Недавно военно-политическое руководство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху посетило буферную зону Сирии на фоне усилий США по достижению соглашения о безопасности между еврейским государством и Сирией.

20 сентября президент Сирии на переходный период заявил о возможности в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем. Он подчеркнул, что Дамаск не доверяет еврейскому государству, но воевать с Израилем не хочет.

Ранее в Дамаске заявили о присоединении Сирии к коалиции против ИГ (организация запрещена в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами