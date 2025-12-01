Трамп похвалил работу новых сирийских властей

Трамп заявил, что рассчитывает на мирное сосуществование Сирии с Израилем

Президент США Дональд Трамп положительно оценил работу сирийских властей и заявил, что рассчитывает на мирное сосуществование Сирии с Израилем. Об этом он написал в Truth Social.

«США очень довольны результатами упорной и решительной работы властей в Сирии. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что власти Сирии продолжат делать задуманное», — написал он.

По словам Трампа, новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа упорно работает над тем, чтобы наладить дипломатические отношения с Израилем.

Недавно военно-политическое руководство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху посетило буферную зону Сирии на фоне усилий США по достижению соглашения о безопасности между еврейским государством и Сирией.

20 сентября президент Сирии на переходный период заявил о возможности в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем. Он подчеркнул, что Дамаск не доверяет еврейскому государству, но воевать с Израилем не хочет.

Ранее в Дамаске заявили о присоединении Сирии к коалиции против ИГ (организация запрещена в России).