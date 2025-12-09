В Чечне бойца наградили миллионом рублей за сбитый украинский БПЛА

Кадыров сообщил, что в Чечне бойца наградили 1 млн рублей за сбитый БПЛА

В Чечне бойца наградили благодарственным письмом и миллионом рублей за сбитый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Он отметил, что благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха.

«Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией в размере один миллион рублей», — рассказал Кадыров.

В ходе совещания с силовиками министр внутренних дел региона Аслан Ирасханов выступил с докладом. По его словам, были выполнены дополнительные задачи по противодействию БПЛА. При этом в отдельных ситуациях сложности создают погодные условия.

9 декабря Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне отразили атаку украинских БПЛА. Два дрона перехватили в воздушном пространстве самой республики. Еще один беспилотник сбили над территорией соседнего региона.

Кадыров выразил благодарность военнослужащим, принимавшим участие в отражении атаки БПЛА.

