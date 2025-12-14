Украинские беспилотники атаковали частный дом и машину в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаках дронов пострадали две женщины

Две женщины пострадали в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что один из беспилотников атаковал частный жилой дом в селе Нечаевка. У здания оказались повреждены кровля и остекление, также был поврежден забор.

«Женщина получила баротравму. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась», — говорится в заявлении.

Другой дрон нанес удар по автомобилю в районе села Грушевка. Из-за действий украинских военных пострадала женщина — у нее диагностировали слепые осколочные ранения головы, плеча и бедра. Пострадавшую госпитализировали в Волоконовскую центральную районную больницу.

«Транспорт поврежден», — написал Гладков, дополнив публикацию фотографией атакованного автомобиля.

Утром 14 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском упали обломки сбитых дронов. В результате в огороде одного из частных домовладений произошел пожар, его уже ликвидировали. В еще одном частном доме оказались выбиты окна.

Ранее беспилотник атаковал многоквартирный дом в Донецкой народной республике.