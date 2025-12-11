На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину доложили об освобождении части Димитрова

Григорий Сысоев/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили всю южную часть Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

«В Димитрове освобождена вся южная часть. Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города», — сказал Герасимов.

По его словам, Вооруженные силы РФ также вытеснили противника из населенных пунктов Кучеровка и Куриловка в Харьковской области.

Путин в свою очередь поблагодарил одного из командующих за освобождение Северска.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

В тот же день Герасимов заявил, что российские военнослужащие взяли под контроль южную часть Димитрова, что составляет более 30% от общего количества зданий в городе. Он отметил, что ликвидацией личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове занимаются военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ.

Ранее в Верховной раде Украины признали, что ВСУ попали в окружение в Димитрове.

