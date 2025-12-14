На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ сообщило о поражении 290 беспилотников за сутки

Минобороны: силами ПВО за сутки сбито 290 беспилотников и четыре авиабомбы
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты в течение суток четыре управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что российские военные с помощью оперативно тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и групп артиллерии нанесли поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинской стороны в 142 районах.

До этого дежурные средства ПВО за четыре часа в период с 8:00 мск до 12:00 мск перехватили и уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. За это время в Курской области сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. По две цели нейтрализовали в Тульской и Брянской областях, по одной — в Калужской, Ростовской и Орловской областях.

Утром 14 декабря в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО в период с 23:00 мск до 7:00 мск ликвидировали 141 украинский дрон самолетного типа над территорией страны. Единичные цели перехватили в Псковской, Новгородской, Смоленской и Московской областях.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина.

