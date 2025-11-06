В РПЦ рассказали об иконах, останавливающих пули и снаряды

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были ситуации, когда иконы «останавливали пули и снаряды». Об этом рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.

«Силы темные извне на нас наступают и изнутри нас гнетут. В такие ответственные моменты, когда человек совершает подвиг <…> Господь удивительным образом его спасает», — сказал протоиерей.

По его словам, таких случаев, когда «Господь приходил на помощь», на фронте много. Служитель церкви привел в пример ситуацию, когда украинский дрон сбросил на солдата российской армии снаряд, а он попал в каску, внутри которой была спрятана иконка. В результате боеприпас отскочил и взорвался в стороне, а боец не получил повреждений.

Протоиерей вспомнил и другой эпизод, когда из каски достали пулю, а затем перевернули каску и обнаружили бумажную иконку с Иисусом Христом. Добродеев уточнил, что пуля застряла прямо перед иконкой.

«Был случай, когда снаряд попал в БТР, но не смог прожечь всю броню, остановился: в том месте внутри висела икона», — поделился собеседник агентства.

До этого главный священник в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков перечислил возможные грехи военных. В приведенном списке священнослужитель перечислил свыше пятидесяти грехов, в числе которых гордость, тщеславие, забвение Бога, непосещением храма Божьего, непочитание церковных праздников и постных дней.

