На Украине священника мобилизовали с кладбища во время отпевания бойца

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на кладбище, где тот отпевал военнослужащего. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

В публикации говорится, что инцидент произошел в селе Пирятин Дубенского района Ровенской области 29 августа.

«Сотрудники ТЦК забрали протоиерея Владимира Главацкого с кладбища, где священник отпевал воина ВСУ Юрия Дацюка», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, работники ТЦК вручили ему повестку прямо в облачениях. В посте говорится, что протокол для мобилизации был составлен на скорую руку. Из-за мобилизации Главацкого приход остался без священника.

До этого украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео из Одессы, на котором запечатлена неудачная погоня сотрудников ТЦК за призывником.

В ролике видно, как молодой человек открывает калитку в подъезд на себя. Вслед за ним прибежали трое сотрудников ТЦК. Все они пытались открыть дверь, толкая ее, причем настолько агрессивно, что при продолжении их усилий ворота могли быть выломаны. Спустя несколько секунд военкомы решили оставить попытки проникнуть во двор и ушли с места происшествия.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

