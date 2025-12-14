Мужчина порезал знакомую во время распития спиртного в Волгоградской области

В Волгоградской области застолье со спиртным обернулось поножовщиной

В Волгоградской области 36-летнего мужчину заподозрили в нападении на 35-летнюю знакомую с ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 13 декабря — в больницу с проникающим ножевым ранением попала жительница рабочего поселка Быково. Медики сообщили о травме криминального характера сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в нападении, им оказался ранее судимый знакомый пострадавшей. По версии следствия, во время застолья со спиртными напитками между ними произошла ссора, и мужчина ударил знакомую ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

