Пятикратный олимпийский чемпион Клебо показал худшее выступление за 10 лет

В Давосе лыжник Клебо показал худшее выступление в спринте за 10 лет

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал на этапе Кубка мира в Давосе худшее выступление в личном спринте за десять лет.

Клебо впервые за это время не смог преодолеть стадию четвертьфинала спринтерской гонки, показав в первом забеге четвертьфинальной стадии лишь четвертое время. Он не выбывал из четвертьфинала с 3 февраля 2016 года, когда он дебютировал на Кубке мира, заняв 15-е место в Драммене.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), пятикратный обладатель Кубка мира, четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски». Он — трехкратный чемпион мира среди юниоров. Лыжник — универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, отдавая предпочтение спринту.

Единственный лыжник, завоевавший все золотые медали (шесть из шести, победы в спринте, скиатлоне, разделке, командном спринте, эстафете и марафоне на 50 км в свободном стиле) на одном чемпионате мира (Тронхейм 2025). В 2018—2025 годах выигрывал золото в личном и командном спринте на двух Олимпийских играх и четырех чемпионатах мира подряд.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев попал в топ-25 на гонке этапа Кубка мира.