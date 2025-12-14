Российских спортсменов лишили нейтрального флага

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на официальном сайте опубликовала правила допуска к соревнованиям российских спортсменов в нейтральном статусе.

Российские спортсмены будут выступать на международных соревнованиях даже без нейтрального флага, а во время их награждения не будет звучать музыки — оно будет проходить в тишине.

«Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу запрещается проходить через смешанную зону или участвовать в пресс-конференциях во время мероприятий IBSF, а также запрещается давать интервью СМИ во время мероприятий IBSF», — указано в сообщении.

Нейтральный статус от IBSF был выдан скелетонистам Виктории Феттель, Алене Фроловой, Полине Князевой, Даниилу Романову, Владиславу Семенову, Полине Тюриной и Еремею Зыкову, а также бобслеисткам Любови Черных и Софии Степушкиной.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, когда будет принято решение по допуску российских биатлонистов.