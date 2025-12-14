Ушаков рассказал об ответе России на изменения мирного плана по Украине

Ушаков: Россия будет возражать при внесении неприемлемых поправок по Украине

Россия будет резко возражать, если в план по урегулированию конфликта на Украине внесут неприемлемые положения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По его словам, пока российская сторона не видела новых документов.

«Если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, так как мы очень четко изложили нашу позицию, которая, вроде, была вполне понятна американцам», — сказал Ушаков.

Помощник главы российского государства отметил, что Москва может выразить возражения по поводу многих пунктов.

«Там будут совершенно неприемлемые положения, в том числе и по территориальному вопросу. Я так думаю…», — считает он.

Ушаков выразил мнение, что у Вашингтоне вряд ли получится что-то хорошее на бумагах по урегулированию конфликта на Украине после консультаций с Киевом и лидерами европейских стран.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не получала информации от США о результатах переговоров с Украиной по урегулированию конфликта.

Ранее Путин назвал главную гарантию безопасности России.