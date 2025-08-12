На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России

В Одессе СБУ задержала двух священников УПЦ за поддержку действий России
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (УПЦ) задержала в Одессе двух священников Украинской православной церкви (УПЦ) по обвинению в поддержке действий России и распространение пророссийских взглядов. Об этом сообщается в официальном Telegrma-канале службы безопасности Украины.

Отмечается, что один из задержанных — 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ, который во время встречи с паствой якобы «героизировал россиян» и оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий.

Второй задержанный — 44-летний священник. СБУ утверждает, что во время своих проповедей он оправдывал удары российской армии по украинской инфраструктуре.

Обоим священникам вменяют статьи об «оправдании действий РФ» и о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений». Священникам грозит до восьми лет лишения свободы. Также у них хотят отобрать все имущество.

В начале августа сообщалось, что в подконтрольном вооруженным силам Украины городе Запорожье сотрудники ТЦК похитили священнослужителя УПЦ Александра Шимоновича и его брата.

Ранее УПЦ обязали за месяц разорвать связи с РПЦ.

Новости Украины
