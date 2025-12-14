На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У летевшего из Вашингтона в Токио лайнера перестал работать двигатель

NYP: двигатель самолета United Airlines отказал во время полета из США в Японию
true
true
true
close
Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Двигатель пассажирского самолета, следовавшего из Вашингтона в Токио, перестал работать во время выполнения рейса. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

По данным издания, инцидент произошел 13 декабря в международном аэропорту Даллес. Воздушное судно компании United Airlines сразу после взлета было вынуждено вернуться в аэропорт в столице США, так как у него отказал двигатель. При этом во время маневра часть крышки двигателя сорвалась и загорелась, в результате чего в лесистой местности возле воздушной гавани произошел пожар.

Всего на борту находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет совершил успешную посадку, никто из людей не пострадал.

На фоне произошедшего лайнер отстранили от полетов, а Федеральное управление гражданской авиации начало расследование инцидента. Сам рейс перенесли на другое время.

10 декабря в США самолет упал на проезжую часть. На кадрах с места происшествия видно, что воздушное судно приземлилось на автомобиль, ехавший по дороге. От удара детали машины разлетелись по проезжей части, а сам самолет начал искриться.

Ранее в США разбился истребитель F-16.

