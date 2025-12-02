На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пострадавших при атаке украинского дрона на танкер Midvolga 2

SHOT: два человека пострадали при атаке БПЛА на танкер у берегов Турции
true
true
true
close
Телеграм-канал «Baza»

Два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, судно направлялось из РФ в Грузию. Танкер транспортировал груз — подсолнечное масло.

«В результате атаки повреждения получила надстройка, в которой в момент прилета БПЛА находились люди, а также другие части танкера — их посекло поражающими элементами, которыми был оснащен беспилотник. Его обломки упали на палубу судна», — говорится в материале.

В публикации не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие моряки.

Российский танкер Midvolga 2, находившийся в акватории Черного моря, подвергся атаке 2 декабря. Инцидент произошел на расстоянии 80 миль (около 129 км) от берегов Турции. Как рассказали в министерстве транспорта и инфраструктуры республики, на борту находятся 13 членов экипажа. В настоящее время судно с работающими двигателями следует в направлении порта Синоп, помощь оно не запрашивало.

Ранее в Турции прокомментировали атаки Украины на суда в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами