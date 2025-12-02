Стало известно о пострадавших при атаке украинского дрона на танкер Midvolga 2

SHOT: два человека пострадали при атаке БПЛА на танкер у берегов Турции

Два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, судно направлялось из РФ в Грузию. Танкер транспортировал груз — подсолнечное масло.

«В результате атаки повреждения получила надстройка, в которой в момент прилета БПЛА находились люди, а также другие части танкера — их посекло поражающими элементами, которыми был оснащен беспилотник. Его обломки упали на палубу судна», — говорится в материале.

В публикации не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие моряки.

Российский танкер Midvolga 2, находившийся в акватории Черного моря, подвергся атаке 2 декабря. Инцидент произошел на расстоянии 80 миль (около 129 км) от берегов Турции. Как рассказали в министерстве транспорта и инфраструктуры республики, на борту находятся 13 членов экипажа. В настоящее время судно с работающими двигателями следует в направлении порта Синоп, помощь оно не запрашивало.

