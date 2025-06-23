Стало известно об атаке на военную базу США в Сирии

Американская военная база в Хасеке (Сирия) подверглась нападению. Об этом сообщает иранское информагентство Mehr со ссылкой на источники.

Сообщается, что инцидент произошел утром 23 июня, когда военный объект был атакован при помощи минометного снаряда. При этом в агентстве не уточнили, кто ответственен за обстрел. На базе оперативно объявили режим повышенной боевой готовности.

До этого американский генерал, экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США Фрэнк Маккензи рассказал, что американские войска в Ираке и Сирии «безусловно уязвимы» для ударов со стороны Ирана. По его словам, аналогичная ситуация касается и других военных баз Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В то же время генерал затруднился ответить, где Иран может атаковать.

23 июня начальник генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что удары американских Военно-воздушных сил (ВВС) «развязали руки» Ирану, и теперь он вправе принять ответные меры в отношении военных объектов США.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее госдеп предупредил граждан США за рубежом о рисках.