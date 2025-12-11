Путин заявил, что российские войска полностью владеют инициативой в зоне СВО

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России полностью владеют стратегической инициативой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО, передает сайт Кремля.

По словам главы государства, сейчас он отмечает хорошую динамику на всех направлениях.

«Освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, с замыслами Генерального штаба», — сказал глава государства.

Также в ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские военнослужащие освободили всю южную часть Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. По его словам, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

9 декабря Герасимов заявил, что российские военнослужащие взяли под контроль южную часть Димитрова, что составляет более 30% от общего количества зданий в городе. Он отметил, что ликвидацией личного состава Вооруженных сил Украины в Димитрове занимаются военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ.

Ранее Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО.