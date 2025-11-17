Послание участников операции «Поток» к россиянкам попало на видео

Военнослужащие, участвовавшие в операции «Поток», записали видеообращение к россиянам. Кадры опубликовал Telegram-канал «Зов Аида».

На обнародованном видео можно заметить несколько военных в трубе. Мужчины, несмотря на ситуацию, решили поздравить женщин с 8 Марта. Солдаты в обращении пожелали «милым дамам оставаться такими же красивыми», а также пожелали всего самого лучшего и светлого.

Авторы публикации объяснили, что в трубу провели интернет до начала операции. Они добавили, что на интернете сейчас сконцентрировано все, включая трансляции, подачу целей, контроль обстановки и даже ретрансляторы связи.

В операции под названием «Поток» («Труба»), которая началась 8 марта в Курской области, приняли участие более 800 бойцов российской армии. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл украинцев, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар противнику.

В начале сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на украинские СМИ и паблики писал, что российские подразделения повторили успех легендарной операции «Труба», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл противника в районе Купянска Харьковской области.

Ранее российские военные подобрались по трубе к позициям ВСУ в ДНР.