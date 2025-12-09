Российские военнослужащие ликвидировали диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда те пытались проникнуть в населенный пункт Купянск в Харьковской области. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, на данном участке фронта заметили сразу несколько украинских диверсионных групп.

«Диверсанты противника пытались проникнуть в Купянск. Традиционно — ничего не вышло, очередная затея обернулась оперативным уничтожением личного состава ВСУ», — подчеркнул Кимаковский.

8 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка украинских войск провалили контратаку к западу от Лимана в Харьковской области. Как рассказал источник агентства, штурмовики ВСУ провели одну контратаку в лесу у данного населенного пункта. Однако им не удалось добиться никаких результатов и пришлось с потерями отойти на исходные позиции, подчеркивалось в материале.

Ранее подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.