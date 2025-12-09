Российские бойцы, продвинувшись в районе населенных пунктов Нововодяное и Керамзиновка, взяли под контроль участок административной границы Луганской народной республики (ЛНР) протяженностью три километра. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил РФ продвинулись юго-западнее Керамзиновки и северо-западнее Нововодяного.

«Это позволило выйти на административную границу ЛНР и взять под контроль ее трехкилометровый участок», — подчеркнул Марочко.

Эксперт добавил, что сейчас российские солдаты участвуют в сражениях в районе населенного пункта Петровское (украинское название — Грековка). Перед ними стоит задача взять под контроль участок административной границы республики протяженностью 10 км.

8 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения группировки войск «Юг» выбили украинских солдат из Червоного в ДНР. Бойцы группировки войск «Днепр», в свою очередь, взяли под контроль Новоданиловку в Запорожской области.

Ранее аналитик Юрий Кнутов предположил сроки взятия российскими войсками оставшейся части ДНР.