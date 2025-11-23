ВСУ бросили 1000 бойцов в окружении между Красноармейском и Димитровом

Украинские бойцы оставили 1000 сослуживцев в окружении российских войск в городской агломерации между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Димитровом (украинское название — Мирноград), сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, уже четвертые сутки ВСУ не ведут пехотные атаки на село Ровное, ключевой населенный пункт в окружении, на севере Красноармейска российским подразделениям осталось взять под контроль одну улицу, Димитров — тоже по ударом.

При этом выжившим предлагали сдаться, сообщает Mash. Отмечается, что вырвавшиеся из окружения украинские бойцы жалуются в соцсетях на отсутствие обороны в этом районе.

Накануне экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о взятии Красноармейска российскими военными.

За день до этого боец Вооруженных сил Украины Владислав Потоцкий рассказывал, что украинские войска больше не контролируют город.

Ранее штурмовик снял колонну сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Покровске.