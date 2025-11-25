Российский военнослужащий группировки «Восток» уничтожил тяжелый украинский дрон «Баба-яга» во время штурма населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения с позывным «Крамар».

Он рассказал, что при заходе в населенный пункт дрон регулярно появлялся над одним и тем же местом. По словам военнослужащего, штурмовая группа знала примерное время его выхода и заранее подготовилась.

Для атаки бойцы использовали противопехотную мину МОН-90, установив ее поражающей стороной вверх. Они подсветили позицию окопными свечами, протянули проводку и замкнули цепь от батарейки — после этого, отметил командир, дрон был уничтожен.

О взятии под контроль Отрадного Минобороны России сообщило 23 ноября.

После этого штурмовики «Востока» отбили шесть контратак ВСУ на Отрадное. По словам российского военного, контратакующих украинцев прикрывал пулеметчик. После его уничтожения попытки ВСУ войти в населенный пункт прекратились. По словам «Крамара», в Отрадное военнослужащие ВС РФ заходили малыми группами, зачищали опорные пункты, готовили плацдарм для захода основных сил.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.