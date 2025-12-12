Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на многоэтажку в Твери

Состояние пострадавших в результате ночной атаки украинского дрона на жилой дом в Твери остается стабильным. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По поручению врио губернатора Тверской области Виталия Королева лечение пострадавших находится на особом контроле регионального Минздрава — врачи оценивают их состояние, как стабильное. В пресс-службе уточнили, что всего в больницу госпитализировали троих взрослых и одного ребенка.

В ночь на 12 декабря украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате атаки, не менее четырех квартир получили повреждения. Кроме того, обломками посекло припаркованные рядом с домом автомобили. Ранения получили семь человек: шесть взрослых и один ребенок.

В областном правительстве уточнили, что в течение сегодняшнего дня планируется восстановить подачу газа в квартиры. Кроме того, специалисты завершили поквартирный обход для оценки объема необходимого ремонта — сегодня жители, чьи квартиры не пострадали или пострадали незначительно, смогут в них вернуться, подчеркнули в пресс-службе.

