В Минобороны рассказали о количестве сбитых за неделю воздушных целей

МО РФ: ПВО за неделю сбили Су-27 ВВС Украины, 27 снарядов РСЗО HIMARS,1756 БПЛА
Shutterstock

За прошедшую неделю Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также 27 снарядов американской РСЗО HIMARS и пять ракет большой дальности «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Помимо этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и подавили над регионами России 1756 украинских дронов.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил о том, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались нанести поражение химическим предприятиям в двух городах России — Великом Новгороде и Россоши. По словам генерала, на производствах ведутся работы с веществами первого класса опасности. Он добавил, что украинская сторона пыталась также разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Ртищев подчеркнул, что ВСУ прямо создавали угрозу химического поражения мирного населения.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за два часа перехватили пять беспилотников.

