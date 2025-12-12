Минобороны: силы ПВО России сбили пять «Нептунов» и более 1,7 тыс. дронов ВСУ

Российские средства ПВО за неделю уничтожили пять ракет «Нептун» и 1756 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок российских сил за этот период поразили четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс украинских военных.

Кроме того, по информации Минобороны, за прошедшую неделю ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

В ведомстве также отметили, что российская противовоздушная оборона за неделю уничтожила три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

10 декабря российские военнослужащие при помощи боевых самолетов, дронов, ракет и артиллерии ударили по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее в СВР заявили, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом российских ракет.