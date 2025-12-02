На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СВР заявили, что украинские ПВО не справляются с перехватом российских ракет

СВР: ПВО Украины и F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей
Efrem Lukatsky/AP

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) и истребители F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16, <...>, не справляются с перехватом российских воздушных целей», — говорится в сообщении.

25 ноября стало известно, что британский премьер-министр Стармер в ходе видеоконференции «коалиции желающих» заявил о передаче Украине большего количества ракет для систем противовоздушной обороны.
Политик также призвал лидеров стран Евросоюза (ЕС) к полному прекращению поставок российских энергоносителей в целях оказания давления на Москву.

Как писало издание Military Watch Magazine, ВСУ теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить. В публикации отмечалось, что темпы уничтожения систем противовоздушной обороны многократно превысили возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.

