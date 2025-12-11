На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Начальник Генштаба ВС РФ доложил об освобождении еще двух населенных пунктов

Герасимов: ВС России освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вытеснили противника из населенных пунктов Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании по ситуации в зоне СВО, пишет РИА Новости.

По его словам, в освобождении населенных пунктов участвовали штурмовые подразделения российской армии, которые сжимали кольцо окружения.

11 декабря министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Лиман в Харьковской области. По данным ведомства, украинских военнослужащих из Лимана вытеснили подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, российские войска в Харьковской области в течение суток нанесли поражение подразделениям шести бригад ВСУ в Прилипке, Старице, Вильче и Волчанских хуторах.

9 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ взяли под контроль участок административной границы Луганской народной республики (ЛНР) протяженностью три километра. Эксперт добавил, что сейчас российские солдаты участвуют в сражениях в районе населенного пункта Петровское (украинское название — Грековка). Перед ними стоит задача взять под контроль участок административной границы республики протяженностью 10 км.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.

