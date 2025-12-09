СМИ: под Красноармейском в ДНР ликвидирован наемник из США

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский наемник ликвидирован в Красноармейском районе. Об этом сообщает местный портал VTDigger со ссылкой на его семью.

Как отмечается в сообщении, 33-летний Эндрю Дэвид Марио был ликвидирован 3 декабря, находясь в составе международной бригады украинской национальной гвардии.

Отмечается, что Марио отправился на Украину летом 2024 года. О том, что сына больше нет, родители наемника узнали от сотрудников американского посольства в Киеве.

2 декабря российские военные ликвидировали наемников ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Боец с позывным «Горец» рассказал, что наемники прибыли на фронт из США. Однозначно определить их происхождение удалось благодаря характерной американской экипировке.

2 декабря журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили группу иностранных наемников в Сумской области. В нее входили граждане Чехии и Польши.

Ранее в Генштабе рассказали об освобождении трех населенных пунктов за Красноармейском.