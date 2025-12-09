На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают о ликвидации американского наемника ВСУ у Красноармейска

СМИ: под Красноармейском в ДНР ликвидирован наемник из США
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский наемник ликвидирован в Красноармейском районе. Об этом сообщает местный портал VTDigger со ссылкой на его семью.

Как отмечается в сообщении, 33-летний Эндрю Дэвид Марио был ликвидирован 3 декабря, находясь в составе международной бригады украинской национальной гвардии.

Отмечается, что Марио отправился на Украину летом 2024 года. О том, что сына больше нет, родители наемника узнали от сотрудников американского посольства в Киеве.

2 декабря российские военные ликвидировали наемников ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Боец с позывным «Горец» рассказал, что наемники прибыли на фронт из США. Однозначно определить их происхождение удалось благодаря характерной американской экипировке.

2 декабря журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили группу иностранных наемников в Сумской области. В нее входили граждане Чехии и Польши.

Ранее в Генштабе рассказали об освобождении трех населенных пунктов за Красноармейском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами