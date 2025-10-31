На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве умер разработчик вооружений для ВСУ

В Киеве умер ученый-радиофизик, разрабатывающий вооружение для украинских войск
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве при невыясненных обстоятельствах умер украинский ученый-радиофизик капитан Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко умер во время «неких испытаний». Источник уточнил, что Ракша являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ.

По данным украинской стороны, причиной смерти стал сердечный приступ, однако подробности произошедшего не раскрываются.

В сентябре сообщалось, что украинский танцор Дмитрий Пасечник погиб в зоне проведения специальной военной операции России на Украине. Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины в июне 2025 года, и через четыре месяца его не стало.

Ранее на Украине рассказали о собственном производстве гаубиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами