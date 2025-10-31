В Киеве умер разработчик вооружений для ВСУ

В Киеве при невыясненных обстоятельствах умер украинский ученый-радиофизик капитан Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко умер во время «неких испытаний». Источник уточнил, что Ракша являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ.

По данным украинской стороны, причиной смерти стал сердечный приступ, однако подробности произошедшего не раскрываются.

В сентябре сообщалось, что украинский танцор Дмитрий Пасечник погиб в зоне проведения специальной военной операции России на Украине. Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины в июне 2025 года, и через четыре месяца его не стало.

Ранее на Украине рассказали о собственном производстве гаубиц.