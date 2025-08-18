В ДНР нашли подвал с десятками тел украинских военных

В подвале одного из домов в поселке Искра в ДНР военные обнаружили десятки тел украинских солдат. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

По данным ведомства, помещение использовалось как импровизированный госпиталь 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Там раненым делали перевязки и вводили обезболивающие препараты, после чего оставляли без дальнейшей помощи.

В министерстве добавили, что во время освобождения населенного пункта украинские подразделения оказывали ожесточенное сопротивление. Однако российские мотострелковые части сумели прорвать оборону и полностью вытеснили силы противника из Искры.

О том, что населенный пункт Искра в ДНР перешел под контроль Вооруженных сил РФ, стало известно еще 14 августа.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после завершения боев за Искру под контроль российских войск перешли более 50 км государственной границы РФ на стыке с Днепропетровской областью. По его словам, после взятия данного населенного пункта бойцы ВС РФ начали продвигаться немного южнее и западнее. Таким образом они создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сроки полного перехода ДНР под контроль ВС РФ.