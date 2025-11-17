На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Офицер ВСУ скончался на дежурстве при странных обстоятельствах

РИА Новости: майор ВСУ погиб при подозрительных обстоятельствах под Волчанском
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Офицер ВСУ погиб при подозрительных обстоятельствах под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цёма», — рассказали российские военные.

Погибший майор 1974 года рождения умер, по официальной версии, от кровоизлияния в мозг.

До этого в Киеве умер ученый-радиофизик Владимир Ракша, разрабатывающий вооружение для украинских войск.

По словам собеседника агентства, выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко умер во время «неких испытаний». Источник уточнил, что Ракша являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее в ДНР нашли подвал с десятками тел украинских военных.

СВО: последние новости
