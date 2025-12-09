На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В результате атаки БПЛА на Чебоксары повреждены 15 зданий

В Чебоксарах дронами повреждены 15 зданий, есть пострадавшие
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате атаки БПЛА на Чебоксары повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов, сообщает премьер-министр Чувашии Владимир Степанов. Его слова передает ТАСС.

Все пострадавшие в результате атаки находятся в стабильном состоянии, отметил Степанов.

«По оперативным данным на 11:00 ч. число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка», — уточнил чиновник в своем Telegram-канале.

Степанов подчеркнул, что на базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона Чебоксар продолжает работу пункт временного размещения пострадавших от атаки беспилотников. На месте работают психологи и медицинские специалисты, уточнил премьер-министр. Жители города, по его информации, постепенно возвращаются в свои квартиры. Для оценки состояния домов и нанесенного ущерба начинают работу специальные комиссии при администрации города.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранним утром 9 декабря ударили по жилым домам в Чебоксарах. После чего в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Чебоксар раскрыла подробности удара БПЛА.

