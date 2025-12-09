Власти Чебоксар взяли на себя обязательства по восстановлению квартир после атаки БПЛА

В Ленинском районе Чебоксар сформированы десять спецкомиссий для обхода жилых домов и оценки ущерба, после чего региональные власти приступят к восстановлению имущества, поврежденного атакой БПЛА. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Председатель госсовета Чувашии Леонид Черкесов уточнил, что деньги на восстановление поврежденных атакой БПЛА квартир будут выделены из республиканского бюджета. Он посетил один из пунктов помощи пострадавшим от удара беспилотников и пообещал, что никто из лишившихся жилья не останется без поддержки.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 9 декабря ударили по 15 зданиям в Чебоксарах. После чего в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Предварительно, число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка. На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона Чебоксар продолжает работу пункт временного размещения пострадавших от атаки беспилотников. На месте работают психологи и медицинские специалисты. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Чебоксар раскрыла подробности удара БПЛА.