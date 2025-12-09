Власти Чувашии решили ввести режим ЧС регионального уровня

Глава Чувашской Республики Олег Николаев принял решение ввести в республике режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об. Этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это позволит нам максимально оперативно мобилизовать все ресурсы и, что особенно важно, обеспечить скорейшую компенсацию затрат на восстановление поврежденных объектов и оказать прямую адресную поддержку всем пострадавшим жителям», — отметил Николаев.

В результате атаки БПЛА на Чебоксары, произошедшей утром 9 декабря, были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Число пострадавших составило 14 человек. Как отмечается, в Ленинском районе города сформированы десять специальных комиссий для обхода жилых домов и оценки ущерба, после чего региональные власти приступят к восстановлению имущества, поврежденного атакой. Региональные власти пообещали выделить средства на восстановление повережденных квартир из собственного бюджета.

