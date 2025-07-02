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Более 210 тысяч контрактников пополнили армию за первое полугодие 2025 года

Медведев: в ВС РФ с начала года поступило более 210 тысяч контрактников
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Софья Сандурская/РИА Новости

Более 210 тысяч человек заключили контракты на военную службу в Вооруженных силах России с начала года. Такие данные привел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии, передает ТАСС.

По словам Медведева, в добровольческие подразделения за этот же период приняты свыше 18 тысяч человек.

«Темпы комплектования весьма хорошие. Это результат слаженной работы всех причастных структур. Хочу отметить патриотический настрой наших граждан, заключивших контракт на военную службу», — отметил зампред Совбеза.

28 мая Медведев заявил, что десятки тысяч добровольцев ежемесячно заключают контракт о службе в рядах Вооруженных сил РФ. Глава Совбеза РФ подчеркнул, что эту тенденцию нужно укрепить. По его словам, в военкоматы добровольно приходят по 50–60 тыс. человек в месяц, в то время как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе»‎.

Ранее СФ одобрил закон, позволяющий лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту.

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