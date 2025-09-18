На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал количество бойцов ВС РФ на передовой в зоне СВО

Путин: в настоящее время на передовой в зоне СВО находятся 700 тысяч солдат
Сергей Бобылев/РИА Новости

В настоящее время число бойцов Вооруженных сил России, находящихся на передовых позициях в зоне СВО, превышает 700 тысяч человек, рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся», — сказал российский лидер.

В 2025 году министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в России увеличили план набора военнослужащих на службу по контракту.

В июле замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказывал, что с начала года более 210 тысяч человек заключили контракты на военную службу в Вооруженных силах России.

Он также утверждал, что в военкоматы добровольно приходят по 50–60 тысяч человек в месяц, в то время как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе».

Ранее в Кремле оценили участие ветеранов СВО в выборах в России.

