Сбиты четыре беспилотника, летевшие на Москву

Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

Российские военные при помощи средств ПВО утром перехватили четыре беспилотника, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации Минобороны России, с 7:00 до 9:00 мск средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в регионах страны 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 8:49 мск.

Об уничтожении первого беспилотника Собянин сообщил в 8:03 мск.

Есть ли повреждения или пострадавшие в результате атаки, мэр не уточнил.

9 декабря Собянин сообщал о перехвате такого же числа беспилотников.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.