На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбиты четыре беспилотника, летевшие на Москву

Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские военные при помощи средств ПВО утром перехватили четыре беспилотника, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации Минобороны России, с 7:00 до 9:00 мск средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в регионах страны 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 8:49 мск.

Об уничтожении первого беспилотника Собянин сообщил в 8:03 мск.

Есть ли повреждения или пострадавшие в результате атаки, мэр не уточнил.

9 декабря Собянин сообщал о перехвате такого же числа беспилотников.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами