Песков рассказал о мерах по защите регионов России от атак украинских дронов

Заранее подготовленные меры помогли защитить Москву и Московскую область от атак украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие меры и мероприятия будут проведены после атаки Вооруженных сил Украины на Россию.

«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее. Это позволило обеспечивать защиту Москвы и Московской области и других регионов», — сказал представитель Кремля.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.

Ранее дело о теракте возбудили по факту массированной атаки БПЛА на Москву.