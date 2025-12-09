На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских дронов

Минобороны: за минувшую ночь силы ПВО сбили 121 дрон ВСУ над регионами России
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 121 украинский беспилотник в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи <...> дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Белгородской области — 49 летательных аппаратов. 22 беспилотника уничтожены в небе над республикой Крым, 10 — над Рязанской областью, еще девять — над Воронежской.

Восемь дронов ликвидированы над акваторией Каспийского моря, по пять БПЛА — над территориями Ростовской области и республики Калмыкия. В Нижегородской области за ночь сбили четыре беспилотника, в Липецкой области — три аппарата, еще по два дрона ликвидировали в Курской области и Краснодарском крае. По одному беспилотнику поразили над Брянской и Тульской областями.

Ранее в Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА.

