Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в Волчанске Харьковской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Противник понес значительные потери — более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46% личного состава своей группировки», — уточнил источник.

По его словам, в среднем суточные потери составили свыше 40 человек убитыми и ранеными.

Всего украинские войска, отметил представитель российских силовых структур, задействовали в населенном пункте 33 батальона, усиленных различной техникой: более 90 танков, свыше 320 бронемашин, 37 реактивных систем залпового огня (РСЗО). На этом участке со стороны ВСУ в боях участвовали не менее 50 тыс. человек личного состава, в том числе из объединенной штурмовой бригады «Лють».

1 декабря министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Волчанск. Поздравления адресованы командованию и военнослужащим 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады.

До этого представитель силовых структур России сообщил, что командование ВСУ пытается восполнить наемниками из Колумбии огромные потери в своих стрелковых формированиях в Харьковской области. Он также отметил, что руководство украинской армии предпринимает попытки реформировать структуру «мясных» батальонов.

Ранее Путин назвал конфликт на Украине трагедией украинского народа.