Российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» освобожден <...> Волчанск», — говорится в заявлении.

Бойцы этой же группировки за минувшие сутки нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Вильча в Харьковской области. При этом в Сумской области ударам подверглись техника и личный состав пяти бригад украинских войск. Они располагались в районе населенных пунктов Садки, Андреевка, Кондратовка, Хомино, Варачино, Рыжевка, Конотоп и Алексеевка.

«ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия», — подчеркнули в ведомстве.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Здесь российскому лидеру доложили о взятии под контроль Волчанска в Харьковской области и Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель Кремля.

Ранее в российских силовых структурах раскрыли потери ВСУ в Волчанске.