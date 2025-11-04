На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Черным морем летает американский самолёт-шпион

SHOT: над Черным морем кружит американский разведывательный самолет RC-135
United States Air Force

Разведывательный самолет Военно-воздушных сил США кружит над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Речь идет о самолете-шпионе Boeing RC-135U Combat Sent. Примерно пять часов назад он вылетел с американской военно-воздушной базы Милденхолл в графстве Саффолк в Великобритании. RC-135U пролетел над территорией Нидерландов, ФРГ, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и стал кружить в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем между Севастополем и Сочи.

SHOT отмечает, что последний самолет-шпион был замечен на этом месте 26 октября, перед этим разведывательную деятельность вели только беспилотники RQ-4 Global Hawk.

17 октября газета Politico со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщила, что разведывательные службы Украины и США начали более активно сотрудничать.

12 октября британская газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты уже несколько месяцев помогают Вооруженным силам Украины наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам в России.

Ранее Лавров обратился к США по поводу их помощи Украине в ударах по России.

