Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем

Американский разведывательный самолет Artemis II выполняет продолжительный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщил румынский портал Profit.ro.

Воздушное судно, созданное на основе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, взлетело с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии. Самолет принадлежит американской оборонно-технологической компании Leidos и был значительно модифицирован для выполнения разведывательных задач.

Модификации включают новую архитектуру оборудования для обработки сигналов, интеграцию модульных антенн и средств связи «воздух-земля», что позволяет перехватывать и расшифровывать сообщения на больших расстояниях.

По данным Defense One, американские военные активно использовали первый самолет Artemis для мониторинга российских коммуникаций в ходе конфликта на Украине. Artemis II является вторым таким самолетом, построенным для армии США.

В начале ноября над Черным морем кружил другой разведывательный самолет США — Boeing RC-135U Combat Sent.

Ранее в Польше утверждали, что перехватили российский самолет-разведчик.