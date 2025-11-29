На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем

Разведывательный самолет США Artemis II пролетает над Черным морем
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Американский разведывательный самолет Artemis II выполняет продолжительный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщил румынский портал Profit.ro.

Воздушное судно, созданное на основе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, взлетело с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии. Самолет принадлежит американской оборонно-технологической компании Leidos и был значительно модифицирован для выполнения разведывательных задач.

Модификации включают новую архитектуру оборудования для обработки сигналов, интеграцию модульных антенн и средств связи «воздух-земля», что позволяет перехватывать и расшифровывать сообщения на больших расстояниях.

По данным Defense One, американские военные активно использовали первый самолет Artemis для мониторинга российских коммуникаций в ходе конфликта на Украине. Artemis II является вторым таким самолетом, построенным для армии США.

В начале ноября над Черным морем кружил другой разведывательный самолет США — Boeing RC-135U Combat Sent.

Ранее в Польше утверждали, что перехватили российский самолет-разведчик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами