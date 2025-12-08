Российские войска сбили украинский истребитель

Воздушные силы Украины заявили, что ВС России сбили их Су-27

Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины (ВСУ) был сбит российскими войсками. Об этом ВСУ сообщили в Telegram-канале.

Точное местоположение крушения самолета не уточняется. По данным украинской армии, Вооруженные силы (ВС) России сбили истребитель «на восточном направлении» боевых действий.

Самолет управлялся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации подполковником Евгением Ивановым. В результате инцидента военный не выжил.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские истребители сбили вертолет ВСУ, который пытался «выйти на рубеж атаки». В ведомстве рассказали, что истребители ВС РФ поднялись по тревоге и обнаружили неопознанную цель. Она оказалась вражеским вертолетом. Российские войска открыли огонь и ликвидировали цель.

В октябре в министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 ВСУ, а также 224 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону истребителя.