На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону истребителя

ФСБ предотвратила попытку угона МиГ-31, организованную украинской разведкой
true
true
true

Федеральная служба безопасности России сорвала операцию украинской военной разведки по угону российского истребителя МиГ-31. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, к подготовке диверсии были причастны сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины и их британские кураторы.

Разведка Украины пыталась завербовать российских летчиков и предлагала им до $3 млн за угон сверхзвукового истребителя, который используется как носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Планировалось, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

Благодаря действиям российских спецслужб, операция украинской и британской разведок была пресечена, а попытка масштабной провокации сорвана.

До этого Федеральная служба безопасности России вскрыла и пресекла другую операцию главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Что предлагали летчику за угон боевой машины, как удалось предотвратить планы ВСУ, что за вертолет пытались угнать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами