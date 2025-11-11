ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону истребителя

Федеральная служба безопасности России сорвала операцию украинской военной разведки по угону российского истребителя МиГ-31. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, к подготовке диверсии были причастны сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины и их британские кураторы.

Разведка Украины пыталась завербовать российских летчиков и предлагала им до $3 млн за угон сверхзвукового истребителя, который используется как носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Планировалось, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

Благодаря действиям российских спецслужб, операция украинской и британской разведок была пресечена, а попытка масштабной провокации сорвана.

До этого Федеральная служба безопасности России вскрыла и пресекла другую операцию главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Что предлагали летчику за угон боевой машины, как удалось предотвратить планы ВСУ, что за вертолет пытались угнать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.